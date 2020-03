Connect on Linked in

In de nacht van maandag op dinsdag was er een ramkraak op een bedrijfspand aan de Markt in het Oost-Brabantse Budel. Er reed een auto in op de pui. Volgens de politie zijn de daders zijn weggevlucht in een andere auto.

Die vluchtauto werd door de Belgische politie getraceerd. Er is één verdachte aangehouden in het Overpelt (B). De overige inzittenden zijn te voet weggevlucht.