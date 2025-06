Arrestatie na schietpartij met gewonde in Maastricht, andere verdachte gevlucht

Mishandeling

Volgens de politie kwam rond 18.00 de melding binnen na een conflict op de Banruwe, waarbij een persoon werd mishandeld. In de nasleep van deze mishandeling is er met een vuurwapen geschoten. Kort hierna werd de eerste aanhouding verricht. Een van de andere betrokkenen vluchtte daarop naar een woning aan de Robert Graaflandlaan en wist daarna te ontkomen. Deze verdachte is nog voortvluchtig.