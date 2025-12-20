20 december 2025

Arrestatie Russische witwaskoningin kwam voort uit Nederlandse Sky-hack

De arrestatie van een Russische witwasverdachte in Frankrijk in 2023 blijkt te zijn voortgekomen uit de hack van berichtenserver Sky ECC. Dat laat het Franse landelijke parket aan Crimesite weten. Ekaterina Zhdanova wordt ervan verdacht te hebben samengewerkt met Russische ransomwarebendes en met de Ierse Kinahan-drugsorganisatie. Ze zou zelfs de Russische overheid hebben geholpen met het betalen van spionnen.