Arrestatie sleutelfiguur in cocaïneroute via Costa Rica

“Volvo” Er zijn door de Costa Ricaanse autoriteiten twintig doorzoekingen geweest. De verdenkingen zijn cocaïnehandel en witwassen.

Meléndez, alias “Commando” of “Volvo”, werd gearresteerd in een luxe woning aan de rand van hoofdstad San José. Hij is een tot Costa Ricaan genaturaliseerde Colombiaan.

Zijn netwerk zou verbonden zijn een bende die wel “7 haaien van de Stille Oceaan” wordt genoemd.

Cocaïne gaat vooral naar Costa Rica op kleine bootjes over zee vanaf de noordkust van Colombia. Een kleinere stroom wordt via de Stille Oceaan het land in gebracht. Costa Rica wordt door criminele organisaties steeds meer als een transitopunt gezien.

Een deel van de cocaïne gaat verder naar Noord-Amerika en een deel via de fruitterminal van havenstad Moín naar West-Europa.

Fruit

De organisatie van Meléndez was volgens de plaatselijke politie vooral betrokken bij het verschepen van cocaïne naar Europa via de export van fruit zoals ananas en cassaves. Concrete bewijzen zouden er zijn voor twee transporten van 120 en 220 kilo cocaïne naar Spanje.

Er zijn bij de invallen 34 auto’s met een waarde van ongeveer een miljoen dollar, en verder 16 panden en 12 bedrijven. En verder enkele miljoenen aan contant geld. Onder de arrestanten bevinden zich ook twee filiaalmanagers van de Bank of Costa Rica (BCR) en een religieuze predikant. Zij worden verdacht van medewerking aan witwassen.

Veiligheidsprobleem

Het hoofd van het Costa Ricaanse Openbaar Ministerie, Randall Zúñiga, benadrukte in lokale media dat Costa Rica tobt met een groeiend cocaïneprobleem. Dit ondanks maatregelen zoals het gebruik van scanners in belangrijke havens, zoals de Moín Container Terminal.

Het vanouds vreedzame Costa Rica heeft een steeds groeiend veiligheidsprobleem. In 2023 was er historisch record van 907 moorden, een stijging van 38,6% vergeleken met de 654 moorden in 2022. Medio september 2024 bedraagt het aantal moorden al 620.

Zie ook:

Costa Rica: zorgen over cocaïne-scanner in de haven