14 juni 2025

Arrestatie voor dubbele liquidatie in Fuengirola

In Liverpool is een man gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie van de Schotse gangsters Ross Monaghan en Eddie Lyons Jr. in de Spaanse badplaats Fuengirola aan de Costa del Sol, eind mei. De arrestatie volgde op een internationaal arrestatiebevel dat over hem was uitgevaardigd door de Spaanse autoriteiten. De verdachte zou een Brit zijn van 43 jaar oud.