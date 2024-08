Arrestatie voor explosie na dodelijke schietpartij

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

De politie heeft vrijdagochtend een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een explosie aan de Van Heuven Goedhartstraat in Schiedam, in de nacht van 14 augustus op 15 augustus.

(Beeld: Media-TV)

De explosie aan de Van Heuven Goedhartstraat wordt gelinkt aan de schietpartij op de Willem Hedaweg in Rotterdam-Overschie, waarbij op 10 augustus de 27-jarige Schiedammer Vurgin “Vurra” Rijssel om het leven kwam.

Drie explosies

De politie heeft daarvoor een 17-jarige jongen uit Schiedam aangehouden. Eerder maakte de politie bekend dat er drie explosies zijn geweest bij de familie van de verdachte. De explosie aan de Van Heuven Goedhartstraat is er daar één van. De politie doet verder onderzoek naar het incident.

Hoogoplopende ruzie

De 17-jarige verdachte zou naar verluidt een ‘hele goede’ vriend van het slachtoffer zijn geweest. De twee zouden op de bewuste zaterdagochtend een hoogoplopende ruzie hebben gehad die fataal afliep. Waar die ruzie over ging, is onduidelijk.

Fors strafblad

De Telegraaf meldde eerder dat slachtoffer Vurgin Rijssel een fors strafblad had. In april werd hij door de politierechter in Den Haag veroordeeld tot vier maanden celstraf waarvan twee maanden voorwaardelijk, vanwege bankhelpdeskfraude.

In 2022 werd Rijssel door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld tot zeven maanden cel voor het bezit van een Glock en munitie, die door de politie in zijn slaapkamer waren gevonden.