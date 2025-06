Arrestatie voor schietpartij bij nachtclub op Bonaire waarbij 15-jarige overleed

Zwaargewond

Zaterdagnacht vond buiten bij Club Rush op de Kaya Prinsès Marie op Bonaire een schietpartij plaats waarbij een 15-jarige jongen zwaargewond werd aangetroffen met een schotverwonding in het hoofd. Het slachtoffer werd nog overgebracht naar het CMC-ziekenhuis op Curaçao, waar hij later is overleden. Het slachtoffer heeft volgens Curacao.nu de initialen C.C.D. Omdat het om een minderjarige gaat, is zijn identiteit niet door de politie bekend gemaakt.