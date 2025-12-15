Arrestaties en drugs gevonden bij inval in eetcafé Leeuwarden

Anonieme meldingen De politie startte een onderzoek nadat er signalen en (anonieme) meldingen binnenkwamen, bij zowel de politie als bij de gemeente Leeuwarden, dat er drugs verkocht zou worden vanuit een horecagelegenheid aan de Weaze in Leeuwarden. Het zou volgens Omroep Friesland gaan om eetcafé De Kameraad.

Daarop werd besloten met een speurhond een inval te doen in het pand. Bij de doorzoeking zijn zowel soft- als harddrugs aangetroffen en in beslag genomen. Twee personen zijn aangehouden voor het bezit van drugs. Het gaat om een 62-jarige man en een 21-jarige man uit Leeuwarden.

Gesloten

Doordat er ook overlast was vanuit het pand is het eetcafé op last van de burgemeester per direct gesloten. De politie sluit niet uit dat er meer arrestaties volgen.