24 mei 2025

Arrestaties in Antwerps onderzoek naar cocaïneuithalers

In Antwerpen zijn volgens het plaatselijke Openbaar Ministerie zes mensen opgepakt in een onderzoek naar uithalen van cocaïne van haventerreinen. Ook heeft de onderzoeksrechter donderdag een reeks huiszoekingen laten uitvoeren door de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen. Een deel van de verdachten werkt in de haven.