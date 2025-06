Arrestaties in Belgisch/Nederlands onderzoek naar internationale drugshandel

(Beeld ter illustratie)

In het kader van een omvangrijk gerechtelijk onderzoek naar internationale drugshandel heeft de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Leuven op 5 juni een inval gedaan in Goetsenhoven, bij Tienen (provincie Vlaams-Brabant). Centraal in het onderzoek staat een verdachte uit Goetsenhoven, die een bouwfirma runde. De firma werd volgens de opsporingsdiensten misbruikt als dekmantel voor de invoer van cocaïne vanuit Zuid-Amerika, met name Colombia, Ecuador en Guatemala via de haven van Antwerpen maar ook via luchtvracht via Zaventem.

De verdachte zou intensief contact onderhouden hebben met een criminele organisatie in Nederland, die zich bezighield met de verdere distributie en verwerking van de drugs.

Cocaïnewasserij

Tijdens een inval op 5 juni werden in Nederland meerdere verdachten gearresteerd. Bij huiszoekingen werd daarnaast een volledig operationele cocaïnewasserij aangetroffen, evenals een laboratorium voor de productie van xtc, meldt het parket Leuven.

Voorarrest verlengd

In België vonden eveneens huiszoekingen plaats, onder andere in de gebouwen en loodsen van de bouwfirma in Goetsenhoven. De zaakvoerder, een 52-jarige man uit Tienen, werd gearresteerd, verhoord en na voorleiding bij de onderzoeksrechter in Leuven, aangehouden. De raadkamer van Leuven heeft op woensdag zijn aanhouding bevestigd en verlengd met één maand.

Dekladingen

Het onderzoek, dat werd opgestart in 2024, bracht aan het licht dat de bouwfirma werd gebruikt voor het importeren van zogenaamde “dekladingen” uit Zuid-Amerika. Dit zijn legitiem ogende ladingen bouwmaterialen of andere goederen, die fungeren als dekmantel voor de invoer van drugs. In dit specifieke dossier bleek dat de ladingen chemisch waren geïmpregneerd met cocaïne.

Moeilijker op te sporen

Bij deze methode wordt cocaïne opgelost in of vermengd met andere materialen zoals houtpulp, karton of bouwmaterialen. Eenmaal aangekomen in Europa, worden gespecialiseerde installaties – zoals cocaïnewasserijen – ingezet om de cocaïne opnieuw te extraheren. Deze werkwijze maakt het voor de douane moeilijker om de drugs op te sporen via klassieke controlemechanismen, en vereist een aanzienlijke technologische infrastructuur en kennis aan de ontvangende zijde.

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) voerde het onderzoek onder leiding van het parket van Leuven. In februari 2025 vorderde het parket de onderzoeksrechter voor de verdere leiding over het onderzoek naar de criminele organisatie en de inbreuken op de drugswetgeving, waaronder de invoer van drugs. FGP Leuven coördineerde de Belgische autoriteiten en werkte nauw samen met de Nederlandse politiediensten en de gerechtelijke autoriteiten.

Het parket Leuven meldt dat het onderzoek wordt voortgezet met het oog op het volledig in kaart brengen van het crimineel netwerk en de financiële stromen die met de drugssmokkel gepaard gaan.