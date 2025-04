Arrestaties na geweld bij Franse gevangenissen

Arrestaties Volgens Franse media en de Franse nationale anti-terreurorganisatie zijn de 25 mensen gearresteerd in de omgeving van Parijs en in de steden Marseille, Lyon en Bordeaux. Justitieminister Darmanin heeft op X politie en justitie bedankt ‘voor het arresteren van de vermeende daders achter de aanvallen’.

In tien dagen tijd vonden er in Frankrijk 65 incidenten plaats, waarbij ook meerdere woningen van gevangenispersoneel onder vuur zouden zijn genomen. Dit meldt de NOS.

Rechten gevangenen

De Franse krant Le Figaro schrijft dat sinds vijftien dagen een groep actief is die zich inzet voor de ‘verdediging van de rechten van Franse gevangenen’, afgekort DDPF. Die richt zich op gevangenissen en hun cipiers. De groep publiceert video’s en bedreigingen via berichtendienst Telegram. Hun afkorting werd aangetroffen in de buurt van de getroffen gevangenissen.

Schoten

Tot de ernstigste incidenten behoorden schoten met automatische wapens op een gevangenis in de nacht van 14 op 15 april. In de nacht van 20 op 21 april in werd een woonwijk waar gevangenispersoneel woont zwaar aangevallen met schoten en molotovcocktails.

Afgelopen woensdagavond en donderdagochtend, werden de gevangenis van Aix-Luynes en een jeugdgevangenis in Marseille bestookt met mortiergranaten, aldus de Franse krant.