Arrestaties na vondst dode Nederlandse bolletjesslikker in Belgische gracht

Plastic folie De politie werd op 9 april 2025 even voor 12.00 naar de Kleistraat in de Antwerpse gemeente Brecht gestuurd, omdat daar in een gracht een lichaam was aangetroffen, dat was gewikkeld in plastic folie. Het parket Antwerpen vorderde op basis van die eerste vaststellingen de onderzoeksrechter voor moord.

Geen verwondingen

De onderzoeksrechter liet een autopsie uitvoeren. Uiterlijk had het slachtoffer geen verwondingen, maar in het lichaam werden wel bolletjes cocaïne aangetroffen. In totaal ongeveer 900 gram en dat heeft zeer waarschijnlijk geleid tot zijn dood.

Het slachtoffer betreft een 54-jarige Nederlander uit Curaçao. De man zou in de buurt hebben verbleven, meldt het parket Antwerpen dinsdag in een persbericht.

Arrestaties

In het kader van het onderzoek werden vorige week twee verdachten gearresteerd: een 38-jarige man uit Lille en een 53-jarige man uit Rijkevorsel, beide plaatsen liggen in de gemeente Antwerpen.



De mannen worden op het moment verdacht van drugshandel met de dood tot gevolg. De onderzoeksrechter heeft de 53-jarige man aangehouden, de 38-jarige verdachte is na de voorgeleiding op vrije voeten gekomen.

Het gerechtelijk onderzoek wordt voortgezet.