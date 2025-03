Arrestaties voor aanslagen met explosieven in Den Haag en Den Bosch (UPDATE)

NFI De deur van een woning, een brievenbus en een ruit aan de Zesde Herven werd vernield door de ontploffing van zwaar vuurwerk. Er raakte niemand gewond. Een dna-hit verraadde volgens de politie zijn vermoedelijke betrokkenheid bij deze zaak.

De ontploffing was om ongeveer 03.30. Het dna-spoor zat op achtergebleven materiaal. Bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) werd in de databank voor dna gezocht en dat leidde tot de identificatie van de nu aangehouden verdachte.

Na zijn aanhouding troffen rechercheurs in zijn woning totaal twaalf Cobra’s aan van het soort dat vermoedelijk de ontploffing veroorzaakt heeft. Ook lag er zo’n 200 gram hasj. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft in de woning onderzoek gedaan.

Verdachte auto

In Den Haag heeft de politie dinsdag twee personen aangehouden die verdacht worden van mogelijke voorbereidingen van een explosie.

Rond 00.30 op de late maandagavond signaleerden agenten een verdachte auto. In de auto werd één verdachte aangehouden. Later werd een andere verdachte aangehouden in de omgeving. De verdachten zijn een 21-jarige man uit Amsterdam en een minderjarige jongen.

Tijdens de aanhouding verzetten de verdachten zich, en deden zij nog een vluchtpoging.

Explosief

Een van de verdachten had een pakket bij zich dat na onderzoek van de Teamleider Explosieven Verkenning (TEV) en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) bleek een explosief te zijn. Dat explosief is later tot ontploffing gebracht en de auto is in beslag genomen.

De twee verdachten zitten op dit moment in volledige beperkingen. De recherche onderzoekt of de twee misschien betrokken zijn geweest bij eerdere explosies, aan de Wingerd in Den Haag-Ypenburg.

In dat onderzoek zijn er al vier andere (minderjarige) verdachten aangehouden, die allen nog vastzitten.