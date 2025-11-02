Arrestaties voor fraude met obligaties, ook vuurwapens en luxegoederen onderschept
Drie mannen uit Blaricum (30), Velsen (35), Den Haag (55) en een vrouw uit Huizen (48) worden verdacht van onder meer verduistering, oplichting en witwassen. In een kader van het strafrechtelijk onderzoek heeft de FIOD op 27 oktober 2025 een woning in Huizen doorzocht. Een 59-jarige man is aangehouden op verdenking van het bezit van een vuurwapen. Er is beslag gelegd op vuurwapens, contant geld, goud, zilver, zilveren munten, sieraden, luxegoederen en administratie.
AFM
Het onderzoek is gestart na een aangifte door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij het Openbaar Ministerie, naar aanleiding van meldingen van enige obligatiehouders. Twee bedrijven hebben obligaties uitgegeven met als doel financiering van de inkoop van consumentengoederen. Het vermoeden is dat deze inkoop niet heeft plaatsgevonden. Beide bedrijven zijn kort na elkaar failliet verklaard.
7 miljoen euro
Ruim 250 obligatiehouders hebben gezamenlijk minimaal 7 miljoen euro geïnvesteerd. Daarnaast hebben de bedrijven een gezamenlijke schuld van circa 5 miljoen euro aan crediteuren. Uit het onderzoek blijkt dat vanaf de bankrekeningen van de bedrijven ongeveer 2 miljoen euro is overgemaakt naar ondernemingen die gelieerd zijn aan de 30-jarige man uit Blaricum en de 55-jarige man uit Den Haag. De 35-jarige man uit Velsen was bestuurder van de verdachte bedrijven en betrokken bij de uitgifte van de obligaties.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en wordt voortgezet, meldt de FIOD.