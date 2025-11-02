Arrestaties voor fraude met obligaties, ook vuurwapens en luxegoederen onderschept

AFM Het onderzoek is gestart na een aangifte door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij het Openbaar Ministerie, naar aanleiding van meldingen van enige obligatiehouders. Twee bedrijven hebben obligaties uitgegeven met als doel financiering van de inkoop van consumentengoederen. Het vermoeden is dat deze inkoop niet heeft plaatsgevonden. Beide bedrijven zijn kort na elkaar failliet verklaard.

7 miljoen euro

Ruim 250 obligatiehouders hebben gezamenlijk minimaal 7 miljoen euro geïnvesteerd. Daarnaast hebben de bedrijven een gezamenlijke schuld van circa 5 miljoen euro aan crediteuren. Uit het onderzoek blijkt dat vanaf de bankrekeningen van de bedrijven ongeveer 2 miljoen euro is overgemaakt naar ondernemingen die gelieerd zijn aan de 30-jarige man uit Blaricum en de 55-jarige man uit Den Haag. De 35-jarige man uit Velsen was bestuurder van de verdachte bedrijven en betrokken bij de uitgifte van de obligaties.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en wordt voortgezet, meldt de FIOD.