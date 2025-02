Arrestatieteam bevrijdt gegijzelde man in woning Oosterhout

Rond 00.00 ontving de politie een melding van een persoon die aangaf dat zijn vriend mogelijk gegijzeld werd in een woning aan de Donkerstraat, in het centrum van Oosterhout. De politie kwam direct in actie en startte een uitgebreid onderzoek.

Inval

Specialistische teams zetten die nacht alles op alles om zicht te krijgen op de gijzeling. In de vroege ochtenduren besloot de politie in te grijpen, waarna het arrestatieteam het pand binnenviel. Bij de inval werd een 48-jarige verdachte uit Oosterhout aangehouden. Het gegijzelde slachtoffer van eveneens 48 jaar werd bevrijd. Het gaat volgens de politie goed met hem.

De politie meldt dat het lijkt te gaan om ‘een op zichzelf staand incident’. Over een motief voor de gijzeling is nog niets bekend. De politie doet verder onderzoek. De verdachte wordt later deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris.