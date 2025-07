26 juli 2025

Arrestatieteam houdt verdachte schietpartij aan

Een arrestatieteam heeft vrijdagmiddag in Tilburg een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij in de nacht van 14 juli, zo meldt Omroep Brabant. De aanhouding gebeurde op Lage Witsiebaan in Tilburg. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij die maandagnacht 14 juli plaatsvond op de parkeerplaats aan de Westermarkt in Tilburg.