Arrestatieteam plukt bij Utrecht drie verdachten van snelweg A28

Explosief materiaal De afsluiting van de snelweg was mede ingegeven uit voorzorg en onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid explosief materiaal in de auto.

Voertuigen van de DSI dwongen de auto ter hoogte van het Utrecht Science Park te stoppen. De inzittenden probeerden te voet weg te komen, maar werden snel aangehouden.

Zwolle

Daarvoor had de politie rond 18.25 een melding gekregen over een schietincident aan de Schubertstraat. Drie in zwart geklede mannen staken vuurwerk terwijl ze op een woning afliepen. Een van hen beschoot de woning met een vuurwapen.

Er raakte niemand gewond. Getuigen zagen drie mannen in een auto stappen en wegrijden. De politie kon zodoende een signalement van het voertuig gebruiken bij de zoekactie naar de daders.