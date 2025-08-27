Astrid Holleeder toont haar gezicht | Wordt vaste gast bij talkshow RTL

(Beeld RTL Boulevard)

‘Eigen bestaan terug’

RTL Boulevard bracht haar herkenbaar in beeld, door het vertonen van een geregisseerde, kennelijk speciaal ontworpen videoclip, waarbij stap voor stap haar uiterlijk werd onthuld. Ze wil niet meer als bedreigde getuige ondergedoken leven: ‘Vandaag neem ik mijn eigen identiteit en bestaan terug’, zegt ze in de voice-over.

Ze gaat nu aan de slag als vaste gast bij de talkshow RTL Tonight, waarbij ze uitleg gaat geven over rechtszaken. Voordat ze uit de publiciteit verdween werkte ze als strafadvocaat in Amsterdam.

2015

Astrid Holleeder (59) stapte in 2013 in het geheim naar de criminele inlichtingendienst van de politie, wat er uiteindelijk toe leidde dat justitie in het voorjaar van 2015 bekendmaakte dat zij en haar zus Sonja (65), en een ex-vriendin van Holleeder, getuigenverklaringen hadden afgelegd.

In die verklaringen beschuldigde ze Willem Holleeder van meerdere moorden. Willem Holleeder was enkele maanden eerder, in december 2014, opgepakt. Bij rechtbank en gerechtshof werd niet aan de juistheid van deze verklaringen getwijfeld.

Dodelijke dreiging

Tijdens de slepende rechtszaak bij rechtbank en gerechtshof publiceerde ze verschillende boeken, waarin de volgens Astrid dodelijke dreiging van haar broer een bepalende rol speelde.

Ook maakte ze in een boek bekend dat ze een conflict met het Openbaar Ministerie had over haar beveiliging. Daarover zijn nu knopen doorgehakt. Ze krijgt nu persoonsbeveiliging.