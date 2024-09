Auto beschoten in de nacht in Hoogezand

Connect on Linked in

De politie in Groningen doet onderzoek naar een schietpartij in nacht van woensdag op donderdag, waarbij op een rijdende auto is gevuurd. Daarbij raakte niemand gewond. De auto werd wel geraakt.

Beschoten

Het doelwit van de schoten was een zwarte auto die even na twaalf uur afgelopen nacht werd beschoten, terwijl de chauffeur over de Erasmusweg in Hoogezand reed. De auto werd beschadigd, maar niemand raakte gewond.

Onderzoek

De politie is na de melding van de schietpartij met een onderzoek gestart. Ze deed onder meer sporenonderzoek en bekeek camerabeelden.