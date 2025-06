Auto beschoten op A13 | Snelweg urenlang dicht

Belgisch kenteken Rijnmond meldt dat er in Den Haag een auto is gevonden die betrokken zou zijn geweest, de bestuurder was nergens te bekennen. Volgens Rijnmond werd een taxi beschoten nadat die werd achtervolgd door een andere auto met een Belgisch kenteken. Voor dat er, net na het Kleinpolderplein werd geschoten, hebben de twee auto’s elkaar geraakt.

Taxi

Op foto’s is een taxi op de A13 te zien met gebarsten ruiten en een vermoedelijk kogelgat. De Belgische auto is gevonden op de Binckhorst in het oostelijk deel van Den Haag. De taxichauffeur is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie wil niet zeggen hoeveel mensen er in de taxi zaten.

Het schietincident gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag rond 01.30. Ook de A20 vanuit Gouda naar de A13 toe was lange tijd dicht. Er zijn tot nu toe geen aanhoudingen verricht.