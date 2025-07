28 juli 2025

Auto met afgeplakt kenteken rijdt weg na explosie (UPDATE)

In Heerhugowaard is in de nacht van zondag op maandag op een auto een explosief ontploft. Na de ontploffing is volgens de politie met bewakingscamera’s een wegrijdende auto gefilmd waarvan het kenteken was afgeplakt. Het incident gebeurde op de Boomvalk in Heerhugowaard. Ook in Purmerend en Amsterdam waren er ontploffingen.