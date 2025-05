26 mei 2025

Auto mogelijk beschoten door iemand op fatbike in Rosmalen

De politie is op zoek naar een verdachte op een fatbike die zondagavond zou hebben geschoten op de Vincent van Goghlaan in Rosmalen. Volgens de politie is er tot op heden geen informatie over een slachtoffer. Ook eventuele verdachte(n) zijn spoorloos.