Auto uitgebrand op landweggetje bij Utrecht

Mercedes Politie en brandweer kregen rond 22.00 een melding over een brand ter hoogte van stadsboerderij Koppelsteede.

In de berm lagen twee sets kentekenplaten van Nederlandse voertuigen en een stel Duitse. Een van de Nederlandse kentekens hoorde bij een Mercedes E-klasse. Of het uitgebrande voertuig ook een Mercedes is moet nog blijken.

Knal

Waarschijnlijk is de brand aangestoken door een zelfgemaakt explosief van vuurwerk. Getuigen spraken van een harde knal en daarna vuurwerkknallen.

De politie vermoedt dat de auto is gebruikt voor criminele activiteiten en in brand is gestoken om sporen uit te wissen.