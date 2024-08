‘Autoinbraak bleek gijzeling over onopgelost crimineel conflict’

Connect on Linked in

In Amsterdam heeft de rechtbank drie Amsterdammers veroordeeld voor het gijzelen en bedreigen in een auto van een crimineel die een andere crimineel mogelijk geld schuldig was. Volgens Het Parool dachten agenten eerst dat de vier hadden ingebroken in een auto. De verdachten krijgen straffen van 25 tot 28 maanden cel.

Revolver

De verdachten van 20, 24 en 25 jaar hadden op 4 december 2023 rond 21.00 in Amsterdam-Zuidoost een man die zijn hond uitliet bedreigd met een revolver en hem gedwongen in een auto te stappen. Hij kreeg een bivakmuts over zijn hoofd terwijl de auto door Zuidoost reed en werd met de dood bedreigd.

Hond

Hij werd gedwongen de toegangscode van zijn telefoon te geven, waarna met een vriend van het slachtoffer contact werd opgenomen, die geld zou moeten regelen.

De hond van het slachtoffer was naar huis teruggelopen. De ongeruste vrouw van het slachtoffer stuurde hem appjes met de vraag waar hij bleef.

Politie

Toen de daders rond 22.45 door politie werden gecontroleerd trokken ze snel de bivakmuts van het hoofd van het slachtoffer en werd de revolver onder de bestuurdersstoel geschoven. De politie was afgekomen op een melding over een mogelijke auto-inbraak.

Het slachtoffer zag kans de politieagenten in te lichten dat hij werd gegijzeld.

De verdachten zeiden na hun arrestatie dat hun elk 600 tot 900 euro was beloofd voor het gijzelen van hun doelwit.

Hoofdverdachte

De eis tegen hoofdverdachte Devanté P. was twee jaar cel waarvan een jaar voorwaardelijk geëist. De rechtbank geeft hem 28 maanden cel onvoorwaardelijk.

P. pleegde in 2021 en 2023 gewapende overvallen, kreeg straf en hulp maar ging weer in de fout. Volgens een psycholoog heeft hij een antisociale persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken. Strafverlichtend is dat hij in een brief aan het slachtoffer spijt heeft betuigd.