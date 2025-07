Automatisch geweer in Spiderman-tas | OM eist tot negen jaar cel

Raketwerper Het opsporingsonderzoek werd in augustus 2023 gestart op basis van een tip dat een Nederlands-Colombiaanse vrouw zich zou bezighouden met drugshandel. Dat volgt later ook uit ontsleutelde Sky ECC-chatberichten. Zo kwamen meer verdachten in beeld, waaronder dit vijftal.

Uit chatgesprekken tussen twee halfbroers, een 31-jarige man uit Zoetermeer en een 46-jarige man uit Rotterdam, blijkt volgens het Openbaar Ministerie dat zij zich intensief bezig hebben gehouden met drugs- en wapenhandel.

Zo spreken ze over het kopen van raketwerpers en sturen ze elkaar foto’s van wapens. De broers schaffen ook daadwerkelijk een antitankwapen aan bij een 40-jarige medeverdachte uit Rotterdam. De politie heeft de man uit Zoetermeer aa aangehouden op 29 januari 2024, en zijn broer wat later.

Spiderman-tas

Op 29 januari is ook de Nederlands-Colombiaanse vrouw in Colombia aangehouden op verdenking van cocaïnehandel. Er waren op grote schaal doorzoekingen in Nederland en Colombia.

Observaties van de recherche wezen uit dat de broers de woningen van anderen vermoedelijk als stashlocatie gebruikten.

Bij een huiszoeking bij een vrouw (49) in Rotterdam-Zuid stuitte de politie op een heel wapenarsenaal. Onder haar bed lag in een plunjezak een geladen raketwerper met granaat, die door de Explosieven Opruimingsdienst is afgevoerd vanwege het ontploffingsgevaar.

Rechercheurs vonden een aanvalsgeweer en andere vuurwapens die waren verstopt in een Spiderman-tas. Er lag ook bijna 220.000 euro cash.

Dochter

Verderop in de woning van haar dochter (29), vond de politie onder het bed nog eens vijf vuurwapens en een tas met dertien blokken cocaïne in de meterkast. Moeder en dochter zijn kort daarna aangehouden.

Op diverse in beslag genomen vuurwapens zijn dna-sporen van de verdachten aangetroffen. De broers ontkennen enige betrokkenheid, de vrouwen zwijgen.

Negen jaar

Het OM eist tegen de man uit Zoetermeer een celstraf van negen jaar voor wapenhandel, drugsbezit en het witwassen van in totaal 812.000 euro. Deels is dat de twee ton uit de Rotterdamse woning, waar zijn vingerafdrukken op zijn gevonden. Het OM wil dat zijn halfbroer zeven jaar de cel ingaat. Tegen de moeder en dochter die de stash beheerden, eiste de officier vijf jaar cel. De leverancier van de raketwerper hoorde 2,5 jaar cel tegen zich eisen.

De vrouw die in hetzelfde onderzoek in Colombia is gearresteerd voor drugshandel, is uitgeleverd aan Nederland. Zij staat later terecht. De rechtbank doet op 28 juli uitspraak.