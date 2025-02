Badr Hari aangehouden op verdenking van mishandeling

Het AD schrijft dat het gaat om een arrestatie waarbij Hari niet op heterdaad is betrapt. De melding van mishandeling kwam zondag binnen bij de politie.

In opspraak

Badr Hari kwam voorheen meerdere malen in het nieuws vanwege forse geweldszaken. Hij raakte verwikkeld in de mishandeling van een portier in een Amsterdamse club, en publiek in het uitgaansleven. Ook maakte hij zich schuldig aan de zware mishandeling van de (inmiddels overleden) zakenman Koen Everink tijdens het Sensation White-feest in 2012. Na een eis van vier jaar, kreeg hij 1,5 jaar cel opgelegd. In hoger beroep werd dat twee jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk.

Casablanca

In mei 2016 werd de Amsterdamse kickbokser gearresteerd op het vliegveld in het Marokkaanse Casablanca, na een vlucht uit Brussel. Hij werd er toen van verdacht een ober in een horecazaak in elkaar te hebben geslagen.

In oktober 2015 doken er beelden op van Hari die een tik verkoopt aan een receptionist van een hotel in Casablanca.

Hari werd vrijgesproken van de mishandeling van zijn ex-vriendin Rosa. Die deed geen aangifte maar doordat ze sms’jes stuurde aan een vriend kwam het wel tot een rechtszaak.



De laatste jaren kwam Hari vooral in het nieuws met kickboksevents van Glory. In 2016 en 2019 vocht hij twee veelbesproken wedstrijden tegen Rico Verhoeven, die hij allebei verloor.

