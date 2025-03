Bajesrekening Ridouan Taghi deels geblokkeerd

Een bajesrekening wordt door gedetineerden gebruikt om boodschappen te doen in de gevangeniswinkel of om huur van televisie mee te betalen. Sinds vorig jaar is het saldo dat er maximaal op mag staan verlaagd naar maximaal 250 euro.

Als er toch meer geld op staat wordt dat geblokkeerd totdat een gedetineerde op vrije voeten komt. Ridouan Taghi is momenteel in hoger beroep tegen zijn veroordeling tot levenslang voor meerdere moorden. Tot voor kort mocht Taghi het geld zijn rekening ook besteden aan goede doelen.

Volgens zijn advocaat Van der Horst heeft Taghi op zijn rekening bedragen ontvangen van gescreende contactpersonen, zoals familieleden. Ook heeft hij geld ontvangen van de Staat als vergoeding in klachtenprocedures die hij sinds zijn detentie in de EBI in januari 2020 heeft gevoerd. Hij heeft verschillende procedures gewonnen en daarbij schadevergoeding ontvangen. In december kreeg hij honderden euro’s uitbetaald na een gewonnen procedure.

Ziekenhuis

Taghi heeft een surplusbedrag van zijn rekening gestort op de rekening van het Jeroen Bosch-ziekenhuis in Den Bosch ziekenhuis. Ook stortte hij geld op de rekening van de belangenorganisatie voor gedetineerden “Bonjo”.

Die organisaties stonden op een lijst met goede doelen die in het verleden onder gedetineerden is verspreid.

Begin dit jaar besloot de directie van de PI Vught dat die overboekingen niet meer zijn toegestaan omdat deze instellingen geen veiligheidsscreening hebben gehad. De regels bij de Dienst Justitiële Instellingen (DJI) zijn zo dat enkel gescreende contactpersonen geld kunnen ontvangen. Het ziekenhuis en Bonjo zijn niet gescreend.

Kans op gratie

Volgens advocaat Van der Horst past deze regel in het beleid om zogeheten voortgezet crimineel handelen vanuit de inrichting onmogelijk te maken. Ook bezoek en telefonisch contact moet worden gescreend.

Taghi mocht overigens behalve naar de goede doelen en Het Parool naar helemaal niemand geld overmaken, aldus Van der Horst, iets wat gedetineerden in lichtere regimes wel mogen.

Het abonnement op Het Parool mag Taghi ook niet meer van het surplusdeel betalen. Hij kan wél op eigen rekening een abonnement nemen op twee kranten en twee tijdschriften. Maar dus niet van het geblokkeerde deel van zijn rekening.

‘Bizar’

Advocaat Thomas van der Horst noemt de nieuwe regeling ’te bizar voor woorden’. Van der Horst: ‘Ik vind het erg vreemd. De herkomst van zijn geld moge toch duidelijk zijn. Het komt van de Staat en van goed gescreende contactpersonen.’

Taghi had eerder al aan de inrichting laten weten niets aan het geblokkeerde geld te willen hebben, en dat hij het graag aan goede doelen wil geven, omdat hij immers toch tot levenslang is veroordeeld. De EBI-directie heeft hem hierop laten weten dat hij na 25 jaar kans maakt op gratie.

Taghi verblijft alleen op een afdeling van de EBI. In augustus brak tot in de Tweede Kamer tumult uit, omdat Taghi 20 seconden lang met mededader Saïd Razzouki in eenzelfde ruimte had verbleven. Volgens een in februari aan de Kamer verstuurde brief van de minister van Justitie was er in die tijd ‘géén sprake […] geweest van voortgezet crimineel handelen vanuit detentie.’

Zie ook:

‘Geen boodschappen overgebracht door Taghi in 20 seconden contact in EBI’

‘Taghi slaapt in cel met temperatuur rond vriespunt’ (UPDATE)