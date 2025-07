Bedreigd na het zien van blokken cocaïne

Foto is ter illustratie

Gestolen

In augustus 2024 was in België een partij van 1400 kilo cocaïne gestolen door criminelen. Die partij werd verdeeld en een deel ervan belandde in oktober in de loods van een Alphense ondernemer. Opgeslagen in dozen alsof het flessen drank waren. Toen iemand zo’n doos kwam ophalen zag een medewerker per toeval dat er helemaal geen drank in de dozen zat, maar blokken cocaïne. Hij kreeg opdracht om zijn mond erover te houden.

Maar kort daarna werden de drugs gestolen uit de loods. Automatisch kreeg de medewerker daarvan de schuld, en meteen begonnen de bedreigingen. Op 12 oktober rond 21.15 werd er met een vuurwapen op zijn huis geschoten.

Opgepakt

Omdat de politie snel ter plaatse was, konden meteen twee verdachten worden aangehouden. Een 17-jarige man uit Eindhoven bekende aan de politie dat hij heeft geschoten.

Zijn 20-jarige medeverdachte heeft gereden en is ook de schakel tussen de ‘broker’, de tussenpersoon, en de schutter. Hij stuurde zijn 17-jarige medeverdachte aan en laadde zelfs het wapen voor hem door. Zijn dna werd op cruciale plekken op het wapen aangetroffen.

Die broker was een 20-jarige Rotterdammer. Via Snapchat stuurde hij instructies. Uiteindelijk was hij ook degene die het wapen leverde en het adres verstrekte.

Ook een 24-jarige man uit Rotterdam werd nog aangehouden. Hij betaalde via een Tikkie voor de benzine, maar heeft daarvoor verder geen enkele verklaring. De man beroept zich op zijn zwijgrecht, terwijl op zijn telefoon screenshots staan waaruit volgens het OM blijkt dat hij meer wist.

De officier ziet hem als medeplichtig, de andere drie als medepleger.

Impact

De officier van justitie benoemde op zitting de impact die de bedreiging hebben gehad op het slachtoffer, die zelf helemaal nergens bij betrokken was. Alleen omdat hij toevallig het verkeerde had gezien, werd op zijn huis geschoten door de verdachten. ‘Zo makkelijk, zonder bij de consequenties stil te staan.’

Het Openbaar Ministerie eist tegen de 20-jarige chauffeur een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 10 maanden voorwaardelijk, de 20-jarige broker uit Rotterdam hoorde een gevangenisstraf van 30 maanden eisen en de 24-jarige Rotterdammer, die medeplichtig was, een gevangenisstraf van 20 maanden waarvan 6 voorwaardelijk. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

Vrijdag is de pro-formazitting van twee verdachten die het slachtoffer twee dagen eerder al met een vuurwapen hadden bedreigd.

De 17-jarige schutter wordt op 18 september voor de kinderrechter berecht.