Bedreigde Vlaardingse loodgieter overleden ‘door medische oorzaak’

Connect on Linked in

De bedreigde loodgieter uit Vlaardingen, Ron van Uffelen, is vandaag overleden. Dat maakt zijn advocaat Richard Korver maandagavond bekend.

Beeld: de overleden bedreigde loodgieter Ron van Uffelen (foto: JBMedia)

Overleden

Maandag is de Vlaardingse loodgieter Ron van Uffelen op 45-jarige leeftijd overleden. Hij is ook wel bekend geworden als de loodgieter die samen met zijn gezin slachtoffer was van diverse explosies. De oorzaak van het overlijden is naar het zich laat aanzien een medische, laat zijn advocaat Richard Korver via een bericht weten, op verzoek van de familie:

‘Ron van Uffelen laat een vrouw en twee kinderen achter. De familie is ontsteld en vraagt eenieder hun privacy te respecteren terwijl zij dit totaal onverwachte en grote verlies proberen te bevatten. De familie is niet beschikbaar voor commentaar, beantwoordt geen vragen en vraagt de pers hen zonder publieke belangstelling te laten rouwen.’

Op de woning en panden van de Vlaardingse loodgieter zijn meerdere aanslagen gepleegd met explosieven.

Gesloten

De burgemeester van Vlaardingen, Bert Wijbinga, sloot de woning van de loodgieter aan de Gretha Hofstralaan voor een periode van zes weken, nadat er op 20 mei van dit jaar een aanslag plaatsvond bij het huis. Een week eerder werd vlakbij de woning ook een verdachte aangehouden die in het bezit was van een explosief.

Begin juli mocht Van Uffelen met zijn gezin weer terug naar zijn woning. De andere veiligheidsmaatregelen in de wijk bleven wel van kracht.

Gissen

Waarom de Schiedamse loodgieter Ron van Uffelen veelvuldig doelwit was van aanslagen (zeker 25 explosies en pogingen daartoe), blijft onduidelijk. Hij zei het zelf ook niet te weten. Het gerucht dat er sprake was van een conflict in het drugsmilieu, wuifde hij weg.

Marco Ebben

Wel zei hij dat hij in het verleden een conflict had met de door Europol gezochte veroordeelde drugssmokkelaar Marco Ebben. De loodgieter zag hem als een van de verdachten voor de explosies rond zijn panden. ‘Maar het kan net zo goed iemand anders zijn’, zei hij tegen RTV Rijnmond.

Beloning

In mei loofde het Openbaar Ministerie nog een beloning van 50.000 euro uit voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de opdrachtgever van de reeks explosies gericht tegen de Vlaardingse loodgieter en zijn familieleden.

Zie ook:

Jaar cel voor aanslag bij woning Vlaardingse loodgieter

‘Verdachte aanslag bij loodgieter eerder veroordeeld wegens doodslag’