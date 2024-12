‘Beeld krijgen van uit welke hoeken explosies komen’

Schouten geeft aan dat de landelijke aanpak op meerdere fronten moet plaatsvinden. Dit meldt Omroep Rijnmond. Niet alleen wil de burgemeester achterhalen hoe verdachten, veelal jongeren, geronseld worden om de explosieven te leggen, maar ook hoe betrokken partijen zo snel mogelijk een beeld kunnen krijgen van mogelijke dreigingen en uit welke hoeken die komen. ‘Er is niet één aparte oplossing. Met al die onderdelen moeten we wat doen.’

Beeld: foto Joost van der Wegen

Dit jaar werden er maar liefst 268 explosieven geplaatst in Rotterdam. In 2023 waren dat er 329, en in 2022 het aantal van 181. Ook de schade is enorm opgelopen. Waar woningcorporatie Woonstad in Rotterdam in 2022 nog negentigduizend euro schade meldde door explosies, was dat in 2024 meer dan 3 miljoen euro.

‘Het probleem neemt steeds toe en dat is ook de reden waarom we nu hebben gezegd dat we hier op een andere manier naar moeten kijken’, zei burgemeester Schouten eerder in een interview met Nieuwsuur. Volgens haar moet de nieuwe aanpak verdergaan dan alleen het ‘klassieke opsporingswerk’.

Hier zijn volgens haar heel veel partijen voor nodig, zoals de woningcorporaties, de werkgevers, de scholen, social media en de vuurwerkbranche. ‘We moeten alle handen ineenslaan om dit probleem aan te pakken.’

Conflicten

Daarnaast ziet de politie steeds vaker dat de explosies lang niet allemaal te maken hebben met het criminele circuit, zoals eerst werd gedacht. Dit meldt Jos van der Stap, programmamanager High Impact Crime bij de landelijke politie: ‘Nu blijkt dat er ook gewoon conflicten worden uitgevochten door het plegen van een aanslag. We hebben zelfs gezien dat een paar volkstuinbestuurders ruzie met elkaar hadden en dat de een een cobra onder de ander zijn auto gooide. Dan is het gewoon een persoonlijk conflict.’

In sommige gevallen vergissen de aanslagplegers zich zelfs in hun doelwit: ‘Mensen moeten niet denken dat als er in hun buurt een aanslag is geweest, dat dat dan maar criminelen zijn. Dat is niet zo’, concludeert Van der Stap.

De politie verricht wel steeds vaker arrestaties in verband met de explosies.