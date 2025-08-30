Beelden achtervolging politie: auto op de kop bij Coentunnel (VIDEO)

Xtc-pillen Bij hem werden na zijn aanhouding ruim 300 xtc-pillen en 6 gram wit poeder in beslag genomen.

De achtervolging was begonnen nadat de man in het westelijk havengebied een stopteken van de politie had genegeerd en daarna op agenten was ingereden.

22 maanden

De rechtbank veroordeelde de verdachte tot tien maanden gevangenisstraf en legde twee jaar ontzegging van de rijbevoegdheid op. Omdat de man nog een voorwaardelijke straf had openstaan kreeg hij een totale celstraf van 22 maanden opgelegd.