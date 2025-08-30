Beelden achtervolging politie: auto op de kop bij Coentunnel (VIDEO)
In januari van dit jaar belandde een auto die op de vlucht was voor politie op zijn kop vlak voor de Coentunnel, de politie heeft daarvan nu de beelden gepubliceerd. Bij de crash raakte wonderwel niemand gewond. De bestuurder werd aangehouden en kreeg een proces-verbaal wegens drugsbezit, rijden onder invloed van amfetamine en GHB, poging doodslag, rijden zonder geldig rijbewijs en gevaarlijk rijgedrag.
Xtc-pillen
Bij hem werden na zijn aanhouding ruim 300 xtc-pillen en 6 gram wit poeder in beslag genomen.
De achtervolging was begonnen nadat de man in het westelijk havengebied een stopteken van de politie had genegeerd en daarna op agenten was ingereden.
22 maanden
De rechtbank veroordeelde de verdachte tot tien maanden gevangenisstraf en legde twee jaar ontzegging van de rijbevoegdheid op. Omdat de man nog een voorwaardelijke straf had openstaan kreeg hij een totale celstraf van 22 maanden opgelegd.