Begrafenisondernemer blijkt cocaïne-importeur

Beeld: de cocaïne in de twee doodskisten (foto: politie)

Lijkwagen

Hij deed zich voor als begrafenisondernemer: een 30-jarige Fransman rijdend in een lijkwagen, gekleed in een strak pak, met een zwarte das en nette schoenen. Hij beweerde twee lichamen in doodskisten vanuit Spanje naar Edam te moeten brengen.

Maar de werkelijkheid bleek heel anders: de politie vond geen lichamen, maar ontdekte 230 kilo cocaïne in de doodskisten. Vandaag eist het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van 6 jaar tegen de man.

Opvallend rijgedrag

De man werd op vrijdag 13 december 2024 aangehouden op de snelweg A29, ter hoogte van Numansdorp, iets ten zuiden van Rotterdam. Na opvallend rijgedrag besloot de politie de man van de weg te halen om hem enkele vragen te stellen en zijn papieren te controleren.

De verdachte toonde vervolgens Franse contracten en formulieren waaruit zou blijken dat hij lijken mocht vervoeren. De agenten vertrouwden de papieren echter niet. Zo kwamen bijvoorbeeld de namen van de overledenen niet voor in de Nederlandse registers, en bij het natrekken van de uitvaartonderneming bleek het opgegeven adres een parfumerie op de Champs-Élysées in Parijs te zijn.

De politie besloot de kisten in beslag te nemen en naar een uitvaartcentrum te brengen. In totaal vonden zij negen sporttassen gevuld met cocaïne.

Schuld

De verdachte zelf verklaarde deze klus in opdracht te moeten doen om een schuld af te lossen. Maar daar heeft het Openbaar Ministerie geen boodschap aan. ‘Hier is sprake van invoer, een ernstig strafbaar feit, ook heeft verdachte gebruik gemaakt van vervalste documenten. Dit plan is zo zorgvuldig opgezet, uiterst planmatig, sluw en ondermijnend.’

Volgens het OM moet het misbruik van het respect voor overledenen als straf verhogend werken: ‘Verdachte deed er alles aan om de politie op een dwaalspoor te zetten, maar dankzij het gedegen en doortastende werk van de politie staan we hier vandaag in de zittingzaal, aldus de Officier van Justitie.’