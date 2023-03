‘Behandelaar in gevangenis knoopte relatie aan met vriendin van patiënt’

Connect on Linked in

Een gedetineerde heeft een klacht bij het Medisch Tuchtcollege ingediend omdat hij ontdekte dat therapeut, waar hij in de PI Alphen aan den Rijn onder behandeling was, in zijn huis samenwoont met zijn vriendin. Maurice B., toen werknemer van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), had deze relatie voor hem en voor zijn werkgever verzwegen. B. stond vorige week terecht, zo schrijft De Telegraaf.

Overleg

Een belangrijke kwestie is hoe het mogelijk was dat behandelaar B. in 2020 aan het nummer van de vriendin van zijn patiënt was gekomen. B. stelt dat de gedetineerde het nummer zélf aan hem had gegeven, zodat de therapeut in het kader van de behandeling overleg kon hebben met de vrouw. Dat contact leidde tot een liefdesrelatie.

De gedetineerde ontkent het nummer te hebben gegeven, en denkt dat de therapeut dat zelf heeft uitgezocht.

Bedonderd

Op zeker moment zegt de gedetineerde het gevoel te hebben gehad dat B. hem ‘ontweek’. Toen zijn voorlopige hechtenis was geschorst kwam uit dat B. bij zijn vriendin, in het huis van de gedetineerde, was ingetrokken.

De advocaat van bedrogen partner zegt dat de therapeut het vertrouwen heeft beschaamd en dat zijn cliënt ‘zwaar bedonderd’ is. Inmiddels zit de klager zijn straf uit, maar mocht wel de zitting van het tuchtcollege bijwonen.

Maurice B. vertelde dat hij huwelijk stuk liep en ‘op straat’ kwam te staan. Hij erkende ‘verkeerde keuzes’ te hebben gemaakt. Op de zitting bood hij zijn excuses aan. B. heeft inmiddels een andere baan. Het vonnis is op 28 april.