‘Bekende drugsdealer’ aangehouden op Amsterdam-IJburg

Verdachte situatie Het Basisteam Politie Amstelland-Oost meldt op Instagram dat agenten in burger in de wijk “een verdachte situatie hadden gezien bij een bekende drugsdealer”. Ze zagen daarna dat de dealer naar een garagebox ging. In de garagebox werden onder andere 48 patronen van 9 millimeter, verschillende ponypacks en verschillende bolletjes met drugs aangetroffen.

De dealer werd aangehouden voor het overtreden van de Opiumwet en de Wet wapen en munitie. In het cellencomplex werden nog dertien bolletjes drugs in zijn onderbroek gevonden.

Jammers

De politie deed daarnaast een doorzoeking in drie verschillende woningen. Daar werd nog een grote hoeveelheid contant geld en hard- en softdrugs aangetroffen. Hoeveel drugs precies zegt de politie niet. Ook werd een apparaat voor het detecteren van afluisterapparatuur voor contraspionage in beslag genomen, evenals twee jammers om signalen te blokkeren.

Eerdere inval

Twee dagen eerder, op 27 mei, deed de politie ook een inval in een woning aan de Erich Salomonstraat op IJburg. Daar werd voor duizenden euro’s aan contant geld, een grote hoeveelheid drugs (o.a. cocaïne en ketamine), weeg- en sealapparatuur en versnijdings- en verpakkingsmiddelen in beslag genomen. Twee 41-jarige bewoners, alsmede een 37-jarige man die in de woning aanwezig was, werden bij de inval aangehouden.

Het drietal wordt verdacht van handel of bezit van drugs.