Bekroonde Zweedse rapper C.Gambino (26) doodgeschoten in Göteborg (VIDEO)

De in Zweden bekroonde gangsterrapper C.Gambino (26) is dinsdagavond in Göteborg doodgeschoten bij een vermoedelijke bende-gerelateerde aanval. Het slachtoffer werd door twee kogels geraakt en overleed kort na middernacht in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Kogelgaten

De politie in Göteborg kreeg rond 22.40 een melding binnen van een schietpartij in een parkeergarage op het plein van Selma Lagerlöf. Doelwit was de Zweedse rapper C.Gambino, die werd geraakt door twee kogels. Op de plaats delict zijn zeker zeven kogelgaten te zien in een glazen deur in de parkeergarage.

Opgewacht

De rapper zou door onbekenden zijn opgewacht toen hij de parkeergarage uit wilde rijden en vervolgens zijn neergeschoten. Het slachtoffer zou zelf de politie hebben gebeld toen hij was neergeschoten. De schutter(s) sloegen een zilveren Volvo V70 op de vlucht. Er is nog niemand aangehouden. Volgens de politie in Göteborg zijn er banden tussen de rapper en één of meer criminele netwerken.

Over een motief voor de liquidatie is nog niets bekend. De Zweedse politie is een groot onderzoek naar de zaak gestart.

Masker

Gangsterrapper C.Gambino won vorige maand in Zweden een Grammi-award voor ‘beste rapper van het jaar’. Hij heeft bijna 1 miljoen luisteraars per maand op Spotify en droeg steevast een masker, om zijn identiteit geheim te houden voor het publiek.

Nummer 1-hits

C.Gambino bracht sinds 2019 muziek uit. Hij bracht twee albums uit, waarvan de laatste in januari 2024 de nummer 1-positie haalde in de Zweedse albumcharts. Ook de singles Automatic en Svar werden nummer 1-hits.