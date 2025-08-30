‘Belastingdienst speurt naar Nederlands vermogen in Dubai’

Documenten Belastingplichtigen die geen informatie aan de fiscus willen geven over mogelijk verzwegen vermogen, kunnen rekenen op een ’hardere aanpak’. Dat staat volgens de krant in openbaar gemaakte documenten over mensen die in vastgoed in Dubai bezitten, terwijl uit hun aangiftes niet bleek dat ze hiervoor genoeg geld bezaten.

Media

Verschillende media publiceerden enkele jaren geleden over buitenlanders die in Dubai eigenaar waren van vastgoed. Een databestand bleek te zijn gelekt. Ook de Belastingdienst beschikt over die data, en voert hier nu beleid op uit.

In 2020 zouden 1051 mensen vastgoed bezitten in Dubai, terwijl ze tegelijkertijd belastingplichtig waren in Nederland, ter waarde van een bedrag tussen de 600 en 700 miljoen euro. Daaronder zijn ook personen die in Nederland verdacht worden van strafbare feiten.

Zie ook:

Verdachte (39) grootschalige cocaïnesmokkel door VAE uitgeleverd