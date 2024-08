Belg doodgeschoten op feestje aan de Costa del Sol

Connect on Linked in

In badplaats Estepona aan de Spaanse Costa del Sol is afgelopen maandagochtend een 34-jarige man uit België doodgeschoten tijdens feestje. Om 08.55 werd de politie via het alarmnummer gewaarschuwd over een schietpartij.

In de rug

Agenten constateerden ter plaatse dat het slachtoffer een 34-jarige Belg was die ten minste één schotwond had in de rug en was overleden.

Twee andere mensen waren lichtgewond, maar hoefden niet in het ziekenhuis te worden behandeld.

In de villa was in de nacht van zondag op maandag een feest geweest.

Kraakpand

Spaanse media schrijven dat er in het gekraakte pand geregeld afterparties worden georganiseerd als de clubs en bars in Estepona gesloten zijn.

In 2021 werd een dj doodgeschoten op een illegaal feest in Marbella, een Duitser werd daarvoor later veroordeeld.