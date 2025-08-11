Belg opgepakt voor zware mishandeling op Rotterdam The Hague Airport

Camerabeelden De verdachte heeft op de luchthaven een man zwaar mishandeld. De aanleiding was een woordenwisseling die hieraan vooraf ging. Omstanders zagen het gebeuren en konden een goed signalement van de verdachte geven. Er zijn ook camerabeelden van het incident die hebben bijgedragen om de verdachte te identificeren, meldt de Koninklijke Marechaussee maandag.

Aangifte

De politie trof de verdachte niet veel later aan in zijn auto. Marechaussees die ter plaatse kwamen hebben hem aangehouden in verband met zware mishandeling en hem overgebracht naar de brigade. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan.

Na onderzoek heeft de Marechaussee proces-verbaal opgemaakt en is de verdachte in vrijheid gesteld. Hij zal zich in een later stadium moeten verantwoorden voor de rechter.