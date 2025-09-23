 Meteen naar de content
23 september 2025

België: voortvluchtige “Bolle Jos” nu veroordeeld tot totaal 31 jaar cel | In Nederland tot 24 jaar


De voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel “Bolle Jos” Leijdekkers is deze week door de rechtbank in Antwerpen bij verstek veroordeeld tot acht jaar cel en een boete van 24.000 euro. Hij werd samen met 16 anderen schuldig bevonden aan de invoer van 3,4 ton cocaïne in de Waaslandhaven. Leijdekkers zelf is nog steeds voortvluchtig. In België is hij nu in verschillende strafzaken voor in totaal 31 jaar cel veroordeeld, in Nederland kreeg hij 24 jaar.

2020

De zaak waarin hij nu door de rechtbank draait om een nacht in juni 2020, toen de politie een melding kreeg dat een container in de Waaslandhaven werd leeggehaald. Daarin zat 3,4 ton cocaïne verstopt. Vijf mensen werden ter plekke gearresteerd.

