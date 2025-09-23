23 september 2025

België: voortvluchtige “Bolle Jos” nu veroordeeld tot totaal 31 jaar cel | In Nederland tot 24 jaar



De voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel “Bolle Jos” Leijdekkers is deze week door de rechtbank in Antwerpen bij verstek veroordeeld tot acht jaar cel en een boete van 24.000 euro. Hij werd samen met 16 anderen schuldig bevonden aan de invoer van 3,4 ton cocaïne in de Waaslandhaven. Leijdekkers zelf is nog steeds voortvluchtig. In België is hij nu in verschillende strafzaken voor in totaal 31 jaar cel veroordeeld, in Nederland kreeg hij 24 jaar.