Belgische advocaten verdachte na tumult tijdens strafproces Flor Bressers

Protest Vorige week donderdag liep de zitting volledig uit de hand. Na een discussie over de rol van de stafhouder van de Belgische Orde van advocaten, die zou moeten bemiddelen, wilde advocaat Louis De Groote het woord nemen, maar dat werd hem geweigerd. Toen de voorzitter de officier van justitie het woord gaf, ontstond er heftig protest.

Slepen

De voorzitter gaf daarop de opdracht om De Groote met geweld uit de zaal te zetten. Andere advocaten probeerden dat te verhinderen, maar politieagenten sleepten hem toch de zaal uit, samen met advocaat Wahib El Hayouni. Tijdens het tumult werd er flink gescholden.

Na het incident dienden meerdere advocaten wrakingsverzoeken in tegen de rechtbank, waardoor het proces voorlopig stilligt. Er waren eerder al meerdere keren wrakingsverzoeken ingediend waardoor het proces sinds 15 september nauwelijks voortgang kent.

Het zogeheten Samba-proces in een oud gebouw van de NAVO, in een buitenwijk van Brussel, heeft als hoofdverdachten de Lommelse drugscrimineel Flor Bressers (39) en de Braziliaanse oud-militair Sergio Roberto de Carvalho. In totaal staan 31 verdachten terecht.

Zie ook:

Start proces tegen cokebaron Flor Bressers

‘Flor B. zou gestolen Frans Hals hebben gekocht’ (UPDATE2)









