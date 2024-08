Belgische ‘Daltons’ doen mislukte ontsnappingspoging uit gevangenis

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

In België hebben vier gevangenen geprobeerd op spectaculaire manier te ontsnappen uit de gevangenis. Ze braken hun celmuur af en knoopten lakens aan elkaar. Dat bericht de Gazet van Antwerpen.

Beeld: De echte Dalton Gang was een beruchte outlaw bende in het Amerikaanse Wilde Westen gedurende de periode 1890-1892. Zij waren gespecialiseerd in bank- en treinovervallen.

Uitbraak

De uitbraakpoging vond plaats in de nacht van maandag op dinsdag. Het ging om vier gevangenen met een Marokkaanse achtergrond, die probeerden uit te breken uit de gevangenis van de plaats Wortel. Reden hiervoor zou zijn de overeenkomst die de Belgische regering heeft met Marokko, om in dat land meer veroordeelde onderdanen op te nemen. De vier gedetineerden voelden daar niet voor. Ze hadden nog enkele jaren celstraf uitstaan.

Betrapt

Om hieraan te ontkomen, braken ze ongemerkt de stenen van hun celmuren af, en probeerden ze met aan elkaar geknoopte lakens over de gevangenismuur te klimmen. Daar werden ze alleen betrapt, toen het alarm van de gevangenis rond drie uur in de nacht afging, waarop de politie werd gebeld.

Die kon de ontvluchtende vier vrij eenvoudig aanhouden, omdat de gevangenis van Wortel ‘in the middle of nowhere’ ligt, zoals de Gazet schrijft. Ze noemt de vier die op een klassieke manier probeerden te ontsnappen uit de gevangenis, de ‘Daltons van Wortel’, naar de boevenbroers uit de strips van Lucky Luke. Die overigens weer gebaseerd zijn op een echte Dalton-gang (zie foto).

Niet strafbaar

Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart. Ontsnappen uit de gevangenis is in België alleen niet strafbaar. De vier kunnen daardoor wellicht alsnog op het vliegtuig naar Marokko worden gezet.