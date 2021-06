Belgische douane onderschept 5 ton coke

Connect on Linked in

De Belgische douane heeft donderdag in de haven van Antwerpen een partij van meer dan 5 ton cocaïne in beslag genomen.

Beeld uit archief

Verstopt

De drugs zaten verstopt in een container met bananen uit Ecuador, meldt de Belgische douane donderdagmiddag in een persbericht. Volgens de dienst vertegenwoordigt de cocaïne een straatwaarde van 250 miljoen euro.

Gelinkt

In april onderschepte de Belgische douane in samenwerking met politie en justitie al een totaal van 27,64 ton cocaïne in de Antwerpse haven. De partijen drugs konden toen volgens het parket in Antwerpen rechtstreeks worden gelinkt aan de gekraakte chatdienst Sky ECC.

Tientallen partijen

In de onderschepte chatberichten speelt de internationale smokkel van partijen cocaïne een prominente rol. Op basis van die data gekraakte chats werden sinds 20 februari 2021 tientallen partijen cocaïne in beslag genomen. Er werd onder meer een partij van 10.964 kilo cocaïne ontdekt in een container op kaai 869. De drugs waren verdeeld over 9.842 pakken en zaten tussen een deklading blauw leer.

In beslag

De afgelopen maand werd in een schip dat vanuit Costa Rica naar Antwerpen, 460 kilo cocaïne in beslag genomen. Ook in Colombia werd in mei 300 kilo in beslag genomen (zie afbeelding), die klaarstond om vervoerd te worden naar de Belgische haven.