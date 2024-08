Belgische douane vindt ruim 1000 kilo coke in container met staal

Connect on Linked in

De Belgische douane heeft vorige week ruim duizend kilo coke onderschept in de haven van Antwerpen. De partij is in beslag genomen en vernietigd.

door Joost van der Wegen

beeld: de cocaïne zat in een container verstopt (foto: Belgische douane)

Verstopt

Het gaat om een hoeveelheid van 1006 kilo cocaïne die vorige week dinsdag werd onderschept in de Antwerpse Waaslandhaven. De drugs zaten verstopt in een container met staal. De container werd gecontroleerd op de containerterminal Mpet aan kaai 1742 van het Deurganckdok. De douane meldt in een persbericht dat de partij in beslag is genomen, ‘met het oog op vernietiging’.

De federale gerechtelijke politie in Antwerpen is naar aanleiding van de vondst met een onderzoek gestart.

Aanzienlijk

In de eerste zes maanden van 2024 is een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne in beslag genomen in de haven van Antwerpen. Dit liet de Belgische douane onlangs nog weten. Het gaat om een totaal van 62 inbeslagnames, goed voor 22.276 kg aan cocaïne.

Wel zouden er door de komst van een speciale havenpolitie minder drugsarrestaties zijn verricht. Dit zou komen door de toegenomen controles. Door de toegenomen controles in de havens van Antwerpen en Rotterdam, ziet men nu dat de problematiek zich onder meer naar Noorwegen verplaatst.