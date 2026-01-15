‘Belgische drugsbaron betrapt met telefoon in gevangenis’

Individueel veiligheidsregime Maandag was er in die gevangenis een grote controleactie door de federale gerechtelijke politie van Antwerpen. Bij de doorzoeking van de cel van El Ballouti werd een mobiele telefoon aangetroffen, waarmee hij kennelijk contact met de buitenwereld hield. De gsm werd in beslag genomen en zal uitgelezen worden voor verder onderzoek.

Net als in Nederland circuleren in België veel telefoons in gevangenissen. Maar dat gevangenen die in een bijzonder individueel veiligheidsregime zitten, te vergelijken met een AIT in Nederland, over een telefoon beschikken, is zeer opmerkelijk.

El Ballouti leeft geïsoleerd van andere gedetineerden, en wordt op de gang altijd begeleid door minstens twee cipiers. Familieleden mag hij alleen ontvangen vanachter glas.

Dubai

Othman El Ballouti is in juli vorig jaar uitgezet uit Dubai. Op dat moment had hij 27 jaar celstraf openstaan in België, voor de import van 11 ton cocaïne.

In oktober werd bekend dat hij voor zijn lopende strafzaak wil onderhandelen over procesafspraken met de Belgische justitie.

El Ballouti is de oom van Firdaous, het 11-jarige meisje dat in 2023 om het leven kwam bij een aanslag op haar ouderlijke woning in Merksem. Vorig jaar maakte de politie bekend dat er mogelijk in Amsterdam informatie over die aanslag bekend is.