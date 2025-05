‘Belgische drugslabs worden beter en groter’

Schaalvergroting Terwijl in 2017 nog sprake was van acht labs met een relatief beperkte productie, zijn sommige huidige labs in staat om het tienvoudige aan synthetische drugs te produceren. De schaalvergroting is vooral zichtbaar in de amfetaminelabs, waar klassieke laboratoriummaterialen zijn vervangen door industriële ketels tot wel 4.000 liter, wat resulteert in honderden kilo’s drugs per productieronde.

China

De productie van MDMA, de actieve stof in xtc, blijft in België substantieel. In 2024 werden vijf labs ontmanteld die vermoedelijk MDMA produceerden. De productietechnieken overlappen met die van methamfetamine, wat soms verwarring veroorzaakt bij forensisch onderzoek. De grondstoffen voor MDMA komen vaak via de luchthaven van Bierset België binnen, rechtstreeks uit China.

Stoffen als PMK en BMK, die cruciaal zijn voor de productie, worden soms ook via preprecursoren binnengebracht. Deze voorloperstoffen zijn niet gereguleerd en kunnen in zogenaamde conversielabs worden omgezet naar de werkzame componenten.

Kristalliseren van procaïne

De productie van cocaïne vindt in België op kleinere schaal plaats, maar vertoont wel een duidelijke toename in complexiteit. In 2024 werden twee cocaïnewasserijen en vijf versnijdingslocaties opgerold. Opmerkelijk was ook de ontdekking van een kristallisatielab voor procaïne, een goedkoop verdovend middel dat na bewerking sterk op cocaïne lijkt en vaak gebruikt wordt om deze te versnijden.

Procaïne glinstert, anders dan zuivere cocaïne, niet. Door procaïne te kristalliseren is zwaar versneden coke minder makkelijk te ontmaskeren.

De productie van cocaïne wordt steeds gevarieerder en bereikt soms industriële schaal, met ondergrondse laboratoria en grootschalige opslag van chemische stoffen. Vandaag werd de ontmanteling van een paar van zulke labs in België door Europol naar buiten gebracht.

Nederlandse connectie

Nederland blijft een centrale rol spelen in de grensoverschrijdende drugsproductie. In 2024 werden er 167 productielocaties voor synthetische drugs, cocaïne en heroïne opgerold. Zo’n 90 tot 95 procent van de Belgische labs heeft een link met Nederland: productiemateriaal komt er vandaan en afgewerkte drugs keren ernaartoe terug.

Nederlandse criminelen wijken bovendien steeds vaker uit naar België, Duitsland en Spanje wanneer ze in eigen land te veel in het vizier komen van politie en burgers. De Vlaamse grensregio is voor hen aantrekkelijk door taalverwantschap, infrastructuur en relatieve onopvallendheid.

Nieuwe middelen

De productie van nieuwe synthetische stoffen blijft in ontwikkeling. Zo werd in 2024 een lab ontdekt voor de productie van synthetische cathinonen, een relatief nieuwe drug met amfetamine-achtige eigenschappen. Deze ontwikkeling wijst op een marktgedreven dynamiek: drugsproductie volgt de vraag. Criminelen verkennen continu nieuwe producten en methodes om de markt te bedienen en opsporing te omzeilen. De politie ziet dan ook steeds gevarieerdere labtypes en grondstoffenstromen opduiken, waarbij internationale samenwerking essentieel is.

Legaliseren van MDMA

In België gaan stemmen op om MDMA legaal te maken. De vereniging Smart on Drugs pleit voor een gereguleerde markt voor MDMA, omdat de grootste groep gebruikers in België xtc op een recreatieve en niet-problematische manier gebruikt.

Uit onderzoek blijkt dat regelmatige gebruikers de verkoop graag in een soort apotheek setting zouden zien, vanwege de veiligheid van het product, informatievoorziening en leeftijdscontrole. De productie zou volgens die gebruikers in dat onderzoek in handen moeten zijn van enkele bedrijven met een overheidslicentie, en zou niet aan de vrije markt moeten worden overgelaten.