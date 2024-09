‘Belgische most wanted-verdachte niet vervolgd wegens beschadigd dossier’

Print This Post

Doordat het dossier in de zaak beschadigd is geraakt door vocht, ontsnapt een van België’s meest gezochte verdachten aan een proces. Nicolas Theodorou zou in 1999 twee autoverkopers hebben beschoten, om hen te beroven. Dit bericht de Belgische krant De Morgen.

Gezocht

Zeventien jaar lang kon Nicolas Theodorou onderduiken, nu ontsnapt hij definitief aan zijn straf. Hij stond sinds 2016 op de Belgische Most Wanted-lijst en werd ook gezocht voor fraude in Spanje. Hij werd in België gezocht voor een poging tot moord op twee autoverkopers, feiten die al dateren van 1999.

Samen met een medeverdachte had hij de verkoop van een sportauto opgezet, maar bij de transactie openden ze het vuur op twee autoverkopers, om hen te beroven van 650.000 frank (zo’n 16.000 euro). Een van de twee slachtoffers liep daarbij neurologische schade aan het oog op.

Verlinkt

Aanvankelijk stond enkel Theodorous’ partner terecht, maar die verlinkte hem op het proces en wees Theodorou aan als opdrachtgever. De man was toen al gevlucht. De partner-in-crime werd in 2005 veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf, Theodorou zelf kreeg vijfentwintig jaar cel, bij verstek.

Theodorou, ondertussen al 50 jaar oud, bleek zich onder een valse identiteit schuil te houden in een dorpje in de Griekse Peloponnesos. De Griekse politie leverde hem daarop uit. Vanwege de veroordeling bij verstek, had hij recht op een nieuw proces.

Onbruikbaar

Het hof van assisen van Bergen oordeelt dat een eerlijk proces door het beschadigde dossier niet meer mogelijk is, schrijft De Morgen. ‘De lamentabele omstandigheden waarin de straf- en procesdossiers werden bewaard zijn een rechtsstaat onwaardig en hebben ertoe bijgedragen dat veel van de documenten onbruikbaar zijn, waardoor de partijen hun recht op een tegensprekelijk debat niet meer kunnen uitoefenen.’