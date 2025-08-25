Belgische politie zoekt verdachten na moord bij truckparking Zeebrugge (VIDEO)



Getuigen meldden dat er vooraf een discussie plaatsvond tussen de betrokkenen in een nachtwinkel. Kort daarna zou de situatie geëscaleerd zijn in een aanval op het slachtoffer. De verdachten sloegen daarna op de vlucht.

Een getuige probeerde de man nog te reanimeren. Ook de hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Autopsie

Het parket vorderde de onderzoeksrechter op verdenking van moord. De forensische opsporing en het labo kwamen ter plaatse voor verder onderzoek. Er zal ook nog een autopsie worden uitgevoerd op het lichaam van het slachtoffer.

Europol

Het onderzoek is volop aan de gang en wordt voortgezet door de Federale Gerechtelijke Politie West-Vlaanderen, onder leiding van de onderzoeksrechter in Brugge. De Federale Gerechtelijke Politie West-Vlaanderen heeft zondag een buurtonderzoek verricht op de truckersparking in Zeebrugge en ook worden camerabeelden verder geanalyseerd. Het opsporingsbericht werd ook via Europol verder verspreid.

Dertigtal tips

De onderzoeksrechter besloot zondag een opsporingsbericht te verspreiden om tips te verzamelen die kunnen leiden tot de identificatie en lokalisatie van de twee verdachten. De beelden zijn afkomstig van een nachtwinkel in Zeebrugge. Het zou mogelijk gaan om vrachtwagenchauffeurs uit Oost-Europa. Sinds de verspreiding van het opsporingsbericht zondagmiddag zijn inmiddels een dertigtal tips binnengekomen.

Signalement

Het signalement van de verdachten luidt als volgt. Verdachte 1 is fors gebouwd en heeft een kaalgeschoren hoofd en een tatoeage op de binnenkant van de rechteronderarm. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een blauw T-shirt, een blauwe short en donkere Crocs.

Verdachte 2 is normaal gebouwd en heeft donker, kort haar met voorhoofdskaalheid. Hij heeft een snor en een kinbaard. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een blauwe trui van het merk Adidas, een zwarte short en zwarte slippers. Hij had een zwarte rugzak van het merk Nike bij zich.