Belgische voetballer Nainggolan (36) opgepakt in onderzoek naar cocaïnesmokkel

Het onderzoek gaat over vermoedelijke feiten van invoer van cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar de haven van Antwerpen, en de herverdeling van de drugs in België. Dat bevestigt het parket van Brussel.

Rentree

De Belgische/Indonesische Nainggolan speelde tussen 2009 en 2018 dertig interlands voor België, speelde op het EK 2016 in Frankrijk en maakte afgelopen vrijdag zijn rentree in het profvoetbal bij tweedeklasser Lokeren-Temse. Nainggolan verscheen maandagochtend niet op de training bij Lokeren-Temse. De club heeft via de pers vernomen dat hun kersverse speler is opgepakt in het drugsonderzoek.



Nainggolan speelde in zijn voetballoopbaan vooral in de Italiaanse Serie A voor clubs als Inter Milan, AS Roma en Cagliari. De laatste jaren kwam hij uit voor onder meer Antwerp FC.

In opspraak

Nainggolan kwam in het verleden meerdere malen in opspraak. Zo werd hij eerder betrapt met te hard rijden onder invloed van alcohol, waardoor hij zijn rijbewijs kwijtraakte. Ook werd hij door de politie aan de kant gezet wegens rijden zonder rijbewijs. Eerder werd zijn contract bij Antwerp FC ontbonden nadat hij vlak voor een wedstrijd vapend op de bank te zien was.

De Gazet van Antwerpen schrijft dat Nainggolan eerder in verband is gebracht met cocaïnesmokkel toen bleek dat een van zijn zakenpartners in een firma met privéjets, in het verleden veroordeeld was voor drugssmokkel met privéjets voor terreurorganisatie Hezbollah.



Er zijn momenteel geen aanwijzingen dat de firma van de privéjets met het huidige onderzoek te maken heeft. In het Antwerpse nachtleven werd Nainggolan de laatste jaren ook geregeld feestend gezien met illustere figuren die tegen het drugsmilieu aanschuren.