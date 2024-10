Bennie S. schoot vrouw arrestatieteam dood

(Beeld: Nederlandse Politiebond)

Allegonda sterft die ochtend door een kogel uit het doorgeladen wapen dat Bennie onder zijn kussen heeft liggen. Ze wordt zo het eerste lid van een arrestatieteam in Nederland, dat tijdens het werk om het leven komt.

De uit Almelo afkomstige 41-jarige Molukker Bennie S. is een bekende van justitie. Hoewel dat misschien een understatement is: in 1985 is hij al eens tot tien jaar cel veroordeeld, voor het doodschieten van een 33-jarige geldloper van de Makro in Hengelo.

Eind jaren negentig wordt Bennie wederom gezocht in verband met een gewelddadige dood. Op 23 augustus 1997 dringen twee mannen het huis van de 47-jarige timmerman Alouis Meijerink in de plaats Beckum binnen en slaan hem en zijn vrouw in elkaar. De zoon des huizes komt die nacht thuis, en vindt daar zijn ouders. Een paar weken later overlijdt de zwaargewonde Meijerink aan de gevolgen van de mishandeling.

Bennie S. is in die tijd portier bij de Enschedese seksclub Carrousel. De politie verdenkt hem ervan Meijerink per ongeluk te hebben mishandeld. Zijn baas zou hem opdracht hebben gegeven om samen met iemand anders een oplichter af te tuigen in de straat waar Meijerink woont. Het zou om een man gaan, die de betalingen zou hebben gestolen van prostitueés die voor de seksclub werkten. Als adres wordt het vierde huis van links opgegeven, maar de twee uitvoerders zouden de straat vanaf de verkeerde kant zijn ingereden, en mishandelen volgens de theorie van justitie de volkomen onschuldige bewoners van een ander huis.

Justitie wil Bennie aanhouden als verdachte voor de mishandeling en moord. Maar bekend is dat Bennie vuurwapengevaarlijk is. De arrestatie van S. staat gepland in het oosten van het land, maar op de avond van de geplande arrestatie rijdt hij naar zijn vriendin in Den Haag, constateert het observatieteam van de politie dat Bennies gangen nagaat. De aanhouding wordt daarom overgedragen aan het arrestatieteam van de politie Rotterdam-Rijnmond.

Het moet allemaal die nacht gebeuren, omdat ook twee andere verdachten van hun bed worden gelicht; er moet worden voorkomen dat ze elkaar waarschuwen voor een aankomende arrestatie. Het arrestatieteam (AT) in Rotterdam doet daarom op de vroege ochtend van 28 oktober een inval in het huis van Bennies vriendin, aan de Haagse Onyxhorst.

Die inval verloopt niet vlekkeloos. Om 6 uur in de ochtend probeert het team de deur open te rammen. Als dat na vier of vijf klappen niet lukt, kruipen twee teamleden door de kapotte ruit van de deur. Allegonda werkt sinds een paar maanden voor het AT, en heeft voor het eerst de voorste positie. De agenten roepen dat ze van de politie zijn. Allegonda checkt de begane grond, en loopt dan door naar trap in de gang. Maar als de tweede agent binnen is, hoort hij plotseling een schot, en een schreeuw van pijn die erop volgt. Dan is er gebonk, en er valt iets van de trap.

Achteraf blijkt dat Bennie S. wakker is geschrokken van de herrie die het AT maakte. Hij is met zijn pistool bovenaan de trap gaan staan. Als Allegonda Gremmer die bereikt, vuurt Bennie op haar. Ze wordt door de kogel uit zijn wapen geraakt in haar nek, vlak boven haar kogelwerende schild. Ze valt neer, probeert weer op te staan, maar zakt dan in elkaar. Ondertussen lukt het haar wel S. onder schot te houden. Bennie kan hierdoor niet anders dan zijn wapen weggooien, en zich overgeven aan het AT.

Maar Allegonda blijkt dodelijk gewond. Haar collega’s en het ambulancepersoneel proberen haar nog te reanimeren, maar een half uur later is ze overleden. Bij haar collega’s is er eerst ongeloof, dan verslagenheid. Allegonda was een populaire collega, met een sterke persoonlijkheid. Ze had daarom zelfs een bijnaam gekregen: ‘Tweety’, naar het eigenwijze cartoon-figuurtje.

De officier van Justitie gaat er tijdens de rechtszaak vanuit dat de moordenaar van Allegonda Gremmer ‘weloverwogen en met kalm beraad’ heeft geschoten. Bennie S. wist dat hij door de politie van zijn bed kon worden gelicht, maar ging toch met een doorgelaten pistool zijn bed uit. Daardoor zou er sprake zijn van moord. De politie heeft via de tap gehoord dat S. heeft gezegd dat hij ‘niet meer aangehouden ging worden’, en dat hij ‘daar iets voor heeft.’ Achteraf bleek dat Bennie ook nog eens had geschoten met een verwoestende mix van munitie, waaronder een zogenaamde hollow-point silver tip kogel van 9 x 19 millimeter. S. was een wapenfanaat. S. had zijn zoontje ‘Brownie’ zelfs vernoemd naar zijn favoriete wapen, de Browning.

Tegen Bennie S. werd levenslang geëist. De rechters gingen hierin tot in hoger beroep mee. De verklaring van S. dat hij dacht dat er die bewuste avond insluipers waren en dat hij daarom van schrik vuurde, wordt niet geloofd. Ook het verweer dat hij van de trap was gevallen, waarna het wapen per ongeluk was afgegaan, vond bij de rechters geen weerklank. Het argument dat de agenten zich niet kenbaar zouden hebben gemaakt wordt weerlegd. Buren hebben ‘politie, politie’ horen roepen, voordat ze een schot hoorden vallen.

Achteraf is de handelwijze van het arrestatieteam desondanks niet 100 procent geweest. In de overdracht van het ene arrestatieteam naar het andere, is niet alle informatie over de gevaarlijke verdachte gedeeld. De zaak leidde toe dat er andere kogelwerende vesten gebruikt gingen worden door de AT’s, met een beschermende kraag.

Voor de moord op Alouis Meijerink in Beckum hoeft Bennie S. nooit terecht te staan. Daarvoor werden geen bewijzen gevonden, hoewel justitie hiervoor wel een lid van een motorbende probeerde te vervolgen, maar zonder succes. Bennie S. was na Chris Blanken en Errol Kabak de derde persoon die na de Tweede Wereldoorlog levenslang kreeg, voor het doden van een politieambtenaar.