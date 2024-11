‘Beruchte Antwerpse drugscrimineel opgepakt in Marokko’

(Beeld uit archief)

Kattenvoer

Samir El Y. is al een maand geleden gearresteerd in de buurt van Casablanca. Marokkaanse media rapporteren dat hij ook verdacht wordt van mensensmokkel. De xtc-pillen zaten verstopt in dozen met kattenvoer, die waren geladen in een voertuig dat vanuit België naar Marokko was gereden.

Samir El Y. zat enige tijd vast in Dubai, op basis van een arrestatiebevel vanuit Nederland.

Turtles

Samir El Y. behoort tot een groep die vanouds bekend staat als de Turtles, die bekend werd door uithalen van cocaïne van haventerreinen. Hij is familie van Hakim El Y., alias Turtle.

El Y. is aangetrouwde familie van Abdelkader Bouker, alias “De Jood”. Bouker werd in 2016 door Franse gangsters gekidnapt. Sindsdien heeft niemand hem nog levend teruggezien, en vreest men dat Bouker is geliquideerd.

De verdenkingen in Nederland en België over grootschalige cocaïnehandel zijn gebaseerd op berichten die de politie heeft onderschept en werden verstuurd met berichtendienst Sky ECC.